Что указывает на его довольно низкую тепловую эффективность

Корпорация Google не стесняясь набросала кучу хвалебных отзывов относительно её нового мобильного процессора Tensor G4, утверждая, что последний демонстрирует невероятные результаты в плане обработки данных для ИИ, а также обладает феноменальной энергоэффективностью.

К сожалению для фанатов Pixel'ей, данные утверждения оказались обычным пустозвонством, что было продемонстрировано в реальных нагрузочных испытаниях флагманского Google Pixel 9 XL, в которых смартфон с оглушительным треском провалился.

Не помогла ему даже фирменная система охлаждения на базе испарительной камеры. Проведенный "callmeshazzam" стресс-тест новинки показал, что в режиме полной загрузки частота работы производительных ядер Tensor G4 снижается с 3,1 до 1,32 ГГц, а энергоэффективных — с 1,92 до 0,57 ГГц.

По итогу, вследствие катастрофического падения частот производительность SoC рухнула на 50%. Данный сценарий вполне возможен в мобильных играх, по полной задействующих возможности современных чипов. Поэтому геймерам, вероятно, следует избегать приобретения Google Pixel 9-го поколения, чтобы не столкнуться с сильным снижением FPS, критичным для игр многих жанров, например для шутеров.

В общем, в очередной раз было доказано, что пожалуй, единственными достойными представителями мобильных SoC являются Qualcomm Snapdragon, которые уже не один десяток лет предлагают приемлемый и стабильный уровень производительности на платформе Android.