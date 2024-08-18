Ее можно беспрепятственно использовать в высокопроизводительных игровых системах

В последнее время вендоры начали все чаще освещать в СМИ свои версии ОЗУ стандарта CAMM2, которая должна прийти на смену привычной DIMM. Хотя данный формат больше подходит для ноутбуков, он также готовится появиться и на ПК.

Компания MSI решила продемонстрировать возможности CAMM2 на десктопах, чтобы уверить энтузиастов в широких возможностях новинки и в том, что она не уступает DIMM. Для этого была взята материнская плата Z790 Project Zero Plus, обладающая соответствующим посадочным местом, а также модуль Kingston DDR5-7200 C38 CAMM2.

Тест в бенчмарке AIDA64 показал практически идентичные скоростные показатели между традиционным форм-фактором RAM и инновационным. Оба типа памяти были настроены на равные тайминги и частоту 7200 МГц. В итоге скорость чтения в случае использования CAMM2 достигла 105,83 ГБ/с против DIMM-овских 106,76 ГБ/с.

Скорость записи уперлась в 88637 МБ/с, а DIMM показала 91821 МБ/с. А вот копирование на CAMM2 оказалось даже немного быстрее, 94772 МБ/с против 94619 МБ/с. Задержки же установились на отметке в 66,3 нс, что немного выше 65,3 нс у соперника.

Таким образом, можно заявить о практически полном соответствии CAMM2 и DIMM по части производительности. А значит новый форм-фактор можно будет совершенно беспрепятственно использовать в высокопроизводительных игровых системах.