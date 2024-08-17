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Razg0n
IT-инфраструктура налогового управления США устарела на 60 лет и близка к технологическому краху
Это подвергает американских налогоплательщиков высоким рискам по части безопасности и задержкам платежей

Технологическая инфраструктура налогового управления США (IRS) значительно устарела и требует кардинального обновления, о чем говорится в отчете генерального инспектора казначейства по налоговому администрированию (TIGTA).

IRS оказалась в технологическом тупике в попытке соответствовать современным требованиям по эффективности и безопасности, поскольку ответственное за реновации управление по выводу из эксплуатации устаревших ИТ-систем было закрыто. Таким образом, налоговое управление осталось без четкой программы по модернизации устаревшего оборудования и ПО.

TIGTA резко критикует данное действие, поскольку без сформированного плана обновления IRS продолжит бороться со значительно возросшими расходами на поддержку древних систем. Вместо восстановления офиса, налоговая служба предпочла взвалить все обязательства на подразделение трансформации и стратегии, что говорит о слабом желании IRS решать свои технологические проблемы.

Согласно определениям налогового управления, устаревшими считаются системы, которым более 25 лет. IRS насчитала 107 из 337 систем , которые должны быть выведены из эксплуатации. Однако TIGTA заявила, что их количество на самом деле больше, так как  критерии подсчета не корректны.

Неважный подход к управлению IT-инфраструктурой вылился в повышение расходов на её поддержку с 2 млрд до 2,7 млрд долларов в год в период с 2019 по 2023. Опасно "близкими к краху" признаны 33% прикладных приложений, 23% всего ПО и 8% оборудования.

Некоторые системы, до сих пор находящиеся в активном использовании, разработаны в 60-х годах прошлого века и используют COBOL и язык ассемблера, родом из 50-х. Кроме того, IRS сталкивается с острой нехваткой специалистов для обслуживания устаревших систем. По итогу все это не лучшим образом оказывает влияние на финансовую жизнь американцев .

#сша #налоги #it-инфраструктура #cobol
Источник: techspot.com
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