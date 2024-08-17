ААА-хит от Game Science готовится напрячь даже самые мощные геймерские системы

Предстоящий ролевой экшн "Black Myth: Wukong", выходящий 20 августа на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК, устанавливает новые рекорды системных требований игр. Проект, задействующий все преимущества Unreal Engine последнего поколения, ставит на колени абсолютно все графические ускорители, присутствующие на рынке на сегодняшний день.

Что впрочем не удивительно, поскольку реализованные в UE5 геометрический движок Nanite и система глобального освещения Lumen, в сочетании с виртуальной картой теней и прочими технологиями требует значительных вычислительных ресурсов.

Проведенные специалистами Hardware Unboxed тесты подтвердили высокие аппетиты игры. Так, в разрешении 4K в режиме качества Cinematic даже флагманская GeForce RTX 4090 не смогла достичь относительно приемлемых 60 FPS, выдав всего лишь 48 FPS.

Топовая "красная" видеокарта Radeon RX 7900 XTX еле преодолела минимально допустимые 30 FPS, а более массовые GeForce RTX 4070 Super и Radeon RX 7900 GRE показали только 26 и 23 кадра в секунду соответственно.

Что касается народной GeForce RTX 4060, то фреймрейт на ней располагается где-то в районе 10-15 FPS, что далеко от грани играбельности. Таким образом, для прохождения "Black Myth: Wukong" либо потребуется дождаться GeForce RTX 5090, либо снижать разрешение / качество графики. В любом случае, очевидно, что текущее поколение GPU устаревает, так как уже не тянет новые игры.