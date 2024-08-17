Если ранее это было доступно лишь избранным, то теперь каждый при желании может осуществить подобное

В 2017 году пользователь под ником "deepfake" начал публиковать на Reddit материалы для взрослых, в которых лица актеров были заменены на известных личностей. Тогда технология требовала огромных вычислительных ресурсов и временных затрат, но сейчас она доступна абсолютно любому обладателю ПК.

Массовое распространение и интенсивное развитии искусственного интеллекта привели к значительному усовершенствованию технологии deepfake, позволяя на лету менять внешность человека. Так в последние дни в топ-1 трендов Github ненадолго ворвался репозиторий Deep-Live-Cam, развивающийся с конца прошлого года.

При помощи Deep-Live-Cam можно в режиме реального времени подменять личность человека на другого, например в режиме интернет-трансляции. Достаточно лишь фотографии, а алгоритм сам подстроит все, что требуется, включая освещение, позу и выражение лица.

И пусть результат пока не полностью безупречен, впечатляет сам факт настолько быстрого развития технологии. Иллюстратор Кори Брикли отмечает, что Deep-Live-Cam открывает огромные возможности для мошенников и прочих лиц, преследующих корыстные цели.

Так, недавно в Китае сотрудник перевел 25 млн долларов аферисту, представившемуся в видео-конференции владельцем компании. Очевидно, что в ближайшем будущем потребуется разработка и внедрение нового стандарта для оборудования и данных, гарантирующего отсутствие постороннего вмешательства в оригинал.