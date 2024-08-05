Данный твердотельный накопитель является одним из самых распространенных, ввиду отличного сочетания цены и качества

В настоящий момент рынок твердотельных накопителей переполнен всевозможными моделями на любой вкус и кошелек. Внизу его обитают многочисленные китайские бренды с плавающим качеством, а на самом верху располагаются топовые PCI-E 5.0 SSD с огромным кэшем и внушительными скоростями чтения-записи.

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Где-то между ними находится средний сегмент, являющийся очень популярным в массовых сборках ПК. Относящиеся к нему диски не блещут высочайшей производительностью, однако они значительно опережают весь хлам из Поднебесной, так как имеют приемлемый и стабильный уровень качества при относительно невысокой цене.

К данным моделям сейчас относится народный хит в лице Kingston NV2. Впрочем, прогресс не стоит на месте, и калифорнийский производитель этим летом обновляет свою линейку SSD NV, выпустив Kingston NV3.

Что касается характеристик, то базовый объем относительно предыдущей версии повысился с 250 до 500 ГБ, а максимально доступный остался неизменным — 4 ТБ. Форм-фактор, очевидно остался прежним — это традиционный M.2 2280.

Параметр количества перезаписываемы терабайт (TBW) взлетел со 120 до 160 в модели на 500 ГБ, при этом в более высокоемких SSD он каждый раз удваивается. Кроме прочего, в Kingston NV3 сохранился интерфейс PCI-E 4.0 x4, но скорости выросли с 3500 / 2100 МБ/с до 5000 / 3000 МБ/с в базовой версии, с 3500 / 2100 МБ/с до 6000 / 4000 МБ/с в варианте на 1 ТБ и до 6000 / 5000 МБ/с в дисках объемом 2 / 4 ТБ.