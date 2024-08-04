Цифры говорят о падении интереса россиян к западным игровым сервисам

Западная индустрия видеоигр переживает не лучшие времена, чему виной является кризис идей, а также навязывание повестки, идущей в разрез с привычными ценностями. Оцифрованные меньшинства, насильно втиснутые в тот или иной проект, приводят к недовольствам игроков из различных стран и байкотированию продаж.

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Российские геймеры не оторваны от остальных и составляют значительную часть всего сообщества, что демонстрирует многолетняя статистика сервиса Steam. И согласно ей же, наши "пекари" начали покидать это затхлое болото со всей её толерантностью и поклонением перед разноцветыми персонажами.

Цифры показывают, что всего за месяц число русскоязычных пользователей Steam рухнуло на 11%. Учитывая общую аудиторию сервиса в несколько десятков миллионов, детище Гейба Ньюэлла снесли со своих ПК около 300 тысяч россиян.

Данное резкое снижение частично было вызвано блокированием издателями возможности приобрети нашими гражданами ту или иную игру, что является вопиющим нарушением прав и свобод, за которые так топит Запад. В отсутствие достойных тайтлов, доступных для покупки, не имеет никакого смысла держать у себя Steam, так что последний закономерно отправляется в утиль.

Впрочем, отечественный игропром стремительно развивается, и уже скоро настанет время, когда он будет стахановскими темпами выпускать интересные и качественные ААА-хиты.