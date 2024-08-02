Linux стремительно завоевывает популярность пользователей ПК, догоняя мобильного собрата

Победоносное шествие свободной ОС GNU/Linux по планете продолжается на радость участникам сообщества Open Source. На это указывают многие аналитические сервисы, в том числе популярный StatCounter.

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Так, согласно последнему, в марте Linux преодолел заветный рубеж в 4%, а в июне смог добрать еще 0,05%. Однако к началу августа он резко рванул вверх, достигнув внушительные 4,45%. То есть можно сказать, что на практически каждом 20-м ПК в мире установлена продвинутая ОС.

Если же брать суммарно все устройства, то доля Linux становится не такой большой — всего 1,61%. Зато доминирование Android, ядро которого основано на Linux, безоговорочно. 45,19% девайсов, включая ПК, ноутбуки, планшеты, смартфоны и серверы управляются ОС от Google.

При этом на Windows приходятся жалкие 25,98%, а iOS и macOS вместе уступают "окнам" всего 2,2%. Статистика StatCounter основана на данных счетчиков, установленных на более, чем 1,5 млн сайтов, так что может считаться относительно репрезентативной.





В общем и целом, расклад на рынке ОС говорит о превосходстве NIX-систем над неуклюжей и перегруженной WIndows. Если наблюдающаяся тенденция продолжится, что в будущем ОС от "мелкомягких" рискует отправиться прямиком на свалку истории.