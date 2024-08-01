Правда, не факт, что ждать результата придется годами

Корпорация Intel продолжает массово штамповать бракованные процессоры, поскольку ранее она заявляла, что не собирается снимать данные CPU с производства. Вместо этого всем пострадавшим, якобы, будет предоставлена замена, согласно RMA.

Однако, соблюдение гарантии встречается со множеством препятствий и недопониманий. Таким образом, всё равно найдутся те, кто потеряет крупную сумму на покупку и дальнейший выброс в мусорное ведро Intel Core семейства Raptor Lake.

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Дефектные процессоры от "синего лагеря" подняли настолько большую шумиху в информационном поле, что она не прошла незамеченной мимо различных юридических контор. Так, компания Abington Cole + Ellery решила воспользоваться шансом и нанести удар по Intel, вооружившись поддержкой миллионов пострадавших от сбойных "камней".

В настоящий момент она собирает данные для подачи коллективного иска против калифорнийского производителя. Если оный будет удовлетворен, то адвокаты получат внушительный гонорар за ведение дела, а практически все владельцы процессоров Core 13-го и 14-го поколения смогут рассчитывать на денежную компенсацию.

Впрочем, судопроизводство может идти годами, но когда-нибудь мы узнаем, чем же все в итоге закончилось. Ранее подобные преценденты уже случались. К примеру, в 2020 году AMD начала выплачивать до $300 тем, кого в свое время ввела в заблуждение "восьмиядерностью" AMD FX 8000 и 9000-й серии.