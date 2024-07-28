Нежелательные CPU от "синего лагеря" могут приводить к вылетам вследствие аппаратных ошибок

Эпопея с сбойными процессорами Intel пока не думает утихать, так как компания не предприняла никаких действенных шагов по устранению возникшей проблемы. "Синие" всячески отстраняются от решения вопроса на аппаратном уровне, периодически внедряя бесполезные заплатки для BIOS.

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Подобная тактика бросает тень на прочих участников компьютерной сферы, включая разработчиков игр. Разумеется, последним не нравится данное положение дел, поэтому они бросают "ответку", уверяя геймеров в том, что вся ответственность лежит на Intel.

Наибольший урон получили проекты, основанные на широко распространенном движке Unreal Endgine 5. Так, Alderon Games столкнулась с практически 100%-ным отказом флагманских Core 13-го и 14-го поколения в процессе производства Path of Titans.

Запуск игры также подвержен внезапным вылетам, если в ПК установлен процессор Core i7 или Core i9 Raptor Lake-S с разблокированным множителем. В Alderon настолько раздосадованы случившимся, что при краше exe'шника начали предупреждать геймеров о том, что они пользуются проблемным процессором Intel.

Предлагающиеся "фиксы" не гарантируют устранения вылетов и могут дополнительно привести к снижению производительности CPU, а многообещающий патч ждать еще несколько недель. К тому же не факт, что он сможет помочь абсолютно всем на 100% без привнесения нежелательных изменений в скорость работы системы.

Таким образом, CPU Intel, внезапно для адептов "синего лагеря", стали вдруг ассоциироваться не со стандартом качества, а с тем, что рекомендуется избегать, если стоит цель добиться стабильной и долгосрочной работы ПК без потери значительных денежных средств. Для многих это означает одно — переход на AMD, особенно в свете выхода Ryzen 9000-й серии с отличным соотношением FPS / TDP / доллар.