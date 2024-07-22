Французский ритейлер при формировании стоимости Ryzen 9000 значительно превысил MSRP

Хотя до выхода процессоров Ryzen 9000-й серии осталась еще неделя, это не мешает некоторым продавцам устанавливать на них цены. Подобным образом, например, поступил французский ритейлер "PC21.fr", указавший на своем сайте стоимость трех моделей новых CPU.

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Новинки полностью готовы к продаже до официального анонса, так как магазин заявляет, что готов отправить "камни" в течение 24-48 часов. Что касается стоимости, то Ryzen 9 9900X предлагается за €680,99 ($741,71), за Ryzen 7 9700X хотят €544,95 ($593,64), а Ryzen 5 9600X оценили в €420,72 ($458,31).

"PC21.fr" не является фирмой-однодневкой и работает на рынке более 20 лет. Ранее магазин уже публиковал прайс на процессоры Ryzen 1000-й серии примерно за две недели до их выхода.

Что же касается цен на новое поколение, то они, как можно заметить невооруженным глазом, в 1,35-1,5 раза превышают рекомендованные, поскольку MSRP на вышеперечисленные версии CPU составляет $549, $399 и $299.

Таким образом, пока российские геймеры получают ПК-комплектующие практически даром, их сотоварищам из свободной от санкций Европы приходится значительно переплачивать за компьютерное железо. Иронично, что экономическая составляющая в западной пропаганде дает сбой, когда дело касается обеспеченности товарами собственных граждан.