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Razg0n
Выход GeForce RTX 5000 переносится на январь — новая линейка будет представлена на CES 2025
Вместо привычного периода сентябрь-ноябрь NVIDIA выбрала анонс на более позднем мероприятии

Геймеры всего мира с нетерпением ждут момента, когда можно будет разбить копилку и, несясь во весь опор, обменять денежные средства на новейшую серию графических ускорителей GeForce RTX 5000. Однако, судя по последней информации, NVIDIA дала фору еще не успевшим подготовиться к данному событию.

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Неоднократно проверенный инсайдер Kopite7kimi, часто мелькающий в лентах новостей о ПК-железе, сообщил, что выход потребительских видеокарт на архитектуре Blackwell переносится с осени на начало следующего года.

Ранее релиз новых линеек GeForce традиционно проходил в сентябре-ноябре, но, похоже, что-то нарушило планы NVIDIA. Хотя, возможно, так и было задумано, поскольку запасы GPU GeForce RTX 4000-й серии огромны, и их надо куда-то девать. А конкуренции от AMD ждать не приходится, ибо в Radeon RX 8000 не будет топовых моделей, да и в целом, продажи продукции "красного лагеря" оставляют желать лучшего.

Таким образом, долгожданные GeForce RTX 5000 появятся на выставке CES 2025 в начале января. Остается пожелать потенциальным покупателям не потратить все деньги на Новый год, так как стоимость флагманской GeForce RTX 5090 может быть довольно внушительной.

Ожидается, что Дженсен Хуанг анонсирует два варианта: топ на GB202 и обрезок в лице GeForce RTX 5080 на GB203, причем второй представляет собой половинку первого. Исходя из просочившихся в сеть характеристик GeForce RTX 5090, данная видеокарта принесет значительный прирост производительности в верхний сегмент видеоадаптеров. Вероятно, что новый флагман сможет на 50-70% опередить GeForce RTX 4090.

#nvidia #geforce #gpu #видеокарта #rtx #rtx 5000 #ces #2025
Источник: wccftech.com
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