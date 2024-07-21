В наличии только чистая вычислительная мощь P-ядер, работающих на высокой частоте

В последнее время компания Intel буквально фонтанирует новыми процессорами для сокета LGA 1700. Данная платформа официально получила продолжение в лице CPU семейства Bartlett Lake-S, которые выйдут в следующем году. Однако на сцену уже ворвались еще несколько десктопных представителей "синего лагеря".

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Все новые процессоры получили дополнительную единицу к своему наименованию, а также литеру "E". Основным отличием новинок от уже присутствующих на рынке моделей стало полное отсутствие в первых энергоэффективных E-ядер. Чипы содержат исключительно высокопроизводительные P-ядра последнего поколения Raptor Cove.

Других отличий от базовых ЦП не обнаружено. Среди будущих CPU указаны различные версии Core i9, Core i7 и Core i5, отличающиеся тактовой частотой. Что интересно, в списке также присутствует процессор с разблокированным множителем — флагманский Core i9-14901KE.

Таким образом, ярые противники E-ядер могут ликовать, поскольку они, в теории, могут заполучить ЦП своей мечты. 8 P-ядер, 16 потоков, частота 5,8 ГГц и все это на последней архитектуре Intel не дадут свалить ответственность за фризы и низкий FPS на немощные атомные ядрышки.

А в теории, потому, что указанные CPU не планируются для широкой продажи в розничных сетях, а будут доступны для встраиваемых систем. Хотя нельзя исключать просачивание части процессоров в общий доступ.