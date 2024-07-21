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Razg0n
Igor's Lab: NVIDIA экономит на термопасте, что приводит к её быстрому высыханию и перегреву GPU
По данным авторитетного hardware-ресурса Igor's Lab и её руководителя Игоря Валлосека, компания NVIDIA при производстве видеокарт GeForce RTX 40 рассылает своим вендорам дешевую термопасту с плохими теплопроводными свойствами

В сеть попали сведения о том, что партнеры NVIDIA в процессе производства видеокарт прибегают к использованию дешевой термопасты не очень хорошего качества, поскольку та теряет свои свойства буквально в течение нескольких месяцев.

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Промышляет данным непотребством именно "зеленый лагерь", в то время, как за AMD подобного отношения к потребителю замечено не было. Экономия на термоинтерфейсе была замечена в GeForce RTX 40, которые считаются "одними из лучших видеокарт".

По данным портала Igor's Lab, ухудшение качества термопасты стало серьезной проблемой для владельцев последней линейки GeForce RTX. Выражается это тем, что у неисправных видеокарт значительно повышается температура GPU. Параметр Hot Spot переваливает за отметку в 100 °C, что приводит к резкому увеличению скорости вращения вентиляторов.

Говорится, что термопаста работает должным образом только в первые дни, но уже в течение нескольких месяцев приходит в негодность. Игорь Валлосек протестировал Manli GeForce RTX 4080 Gallardo и ASUS GeForce RTX 4080 TUF Gaming, и пришел к выводу что единственная проблема данных карт заключается в плохом термоинтерфейсе, а его замена возвращает температуры в норму.

Проблема не является специфичной для конкретного вендора. Большинство, если не все AIB, мажут на GPU одну и ту же массу. NVIDIA поставляет партнерам дешевый вариант, который демонстрирует превосходную производительность охлаждения в первый день, но свойства которого также ухудшаются быстрее, чем у обычной термопасты.

Валлосек провел исследование и выяснил, что при нанесении тонкого слоя теплопроводность получается такой же, как у топовой Thermal Grizzly Kryonaut. Однако по мере утолщения характеристики понижаются до уровня обычной Arctic MX-6. То есть, хотя производительность охлаждения у пасты в принципе хорошая, но вот такой разброс кажется немного подозрительным.

Рассмотрев предмет изучения под микроскопом Игорь обнаружил, что термопаста в Manli GeForce RTX 4080 Gallardo представляет собой дешевую формулу со странной маслянистой смесью, которая, если потереть ее пальцем, высыхает за считанные минуты.

Также в исследуемом образце были найдены частицы, размером до 16 мкм, что по словам Валлосека слишком много. Массивные частицы алюминия позволяют в быстро достигать высокой теплопроводности, но в долгосрочной перспективе последняя также резко снижается, так как маслянистая основа просачивается и растворяется сквозь промежутки.

Вышеописанная проблема легко решается путем самостоятельной замены термоинтерфейса. Однако ритейлеры не всегда согласны с вмешательством пользователя, и данная операция может привести к аннулированию гарантии на видеокарту.

#nvidia #geforce #gpu #rtx 40 #видеокарта #термопаста #термоинтерфейс #igor’s lab #aib #теплопроводность
Источник: tomshardware.com
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