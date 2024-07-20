Малый объем видеобуфера сильно сказывается на производительности GPU

Графические ускорители развиваются огромными темпами, в основном за счет роста производительности GPU. Однако, видеопамять также играет важное значение, поскольку от неё зависит, насколько сможет раскрыться тот или иной графический процессор.

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Исследование, проведенное специалистами Hardware Unboxed показывает, что видеоадаптеры с 8 ГБ памяти на борту начинают сильно сдавать в современных играх. Данная емкость значительно ограничивает потенциально высокоскоростные GPU, поскольку при расширении VRAM количество FPS также начинает кратно взлетать.

Причем дело сильно усугубляется, если видеокарта подключена через шину PCI-E 3.0 или ниже. В таком случае первая начинает тормозить из-за эффекта "бутылочного горлышка". Игровые ресурсы, не умещающиеся в видеобуфере, начинают свопиться в ОЗУ, но узкая шина снижает эффективность данного процесса.

PCI-E 4.0 позволяет уменьшить влияние низкого объема VRAM, но не до конца, так как определенный процент частоты кадров все же теряется. В отдельных случаях, даже на последней версии шины, фреймрейт падает в разы. Например, в Doom Ethernal видеокарта GeForce RTX 4060 Ti в версии на 8 ГБ демонстрирует катастрофическое падение FPS со 165 до 35.

Таким образом, получается, что 8 ГБ VRAM уже не достаточно для современных игр. Подобное уже случалось ранее, например 3-гигабайтная GeForce GTX 1060 спустя несколько лет после выхода уже не обеспечивала приемлемый уровень качества текстур, а чуть позже и вовсе сошла с дистанции, хотя GPU еще мог дать жару.



