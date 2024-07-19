Новые монструозные радиаторы готовы остудить даже самое горячее компьютерное железо

Современные топовые CPU и GPU могут выделять огромное количество тепловой энергии, которую необходимо эффективно рассеивать. И далеко не всегда с этим справляются даже лучшие представители готовых трехсекционных СЖО.

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Для компьютерных энтузиастов, не готовых идти на компромиссы и занижать параметры своего железа, компания Watercool представила свою новую серию радиаторов MO-RA IV, являющуюся продолжением успешной MO-RA3.

К достоинствам MO-RA IV относится высокое качество изготовления, модульность и оптимизированная геометрия ребер для повышения производительности охлаждения. Цельнолатунный соединительный терминал теперь припаян к трубке, что повышает механическую прочность и увеличивает максимальное давление до 5 бар.





К MO-RA IV опционально можно подключить дисплей мониторинга, панель управления для контроля вентиляторов, помпы, сенсоров и aRGB-подстветки c ПК, а также блок с резервуаром и помпой. Рядом с вентиляторами расположены коннекторы для более удобного и скрытого кабель-менеджмента.

Серия MORA IV включает в себя три модели: MO-RA 200, MO-RA 400 и MO-RA 600 для, соответственно, двух, четырех и девяти 200 мм вентиляторов. Предварительный заказ доступен для оформления на сайте производителя, срок поставки составляет около 30 дней.