Новая модель топового кулера от Noctua бьет рекорды эффективности

Компания Noctua в почете у оверклокерского сообщества за счет производства высококлассных изделий с передовыми техническими характеристиками. Особенно это касается сегмента топовых воздушных кулеров, где компания традиционно задает высокие стандарты.

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Предыдущая модель в лице Noctua NH-D15S откровенно морально устарела и перестала отвечать современным требованиям. Подтянулись конкуренты, которые сумели перетянуть на себя часть рынка суперкулеров. Однако с появлением обновленного NH-D15 G2 король воздушного охлаждения вновь сместил всех со своего трона.

Согласно последним тестам, проведенным специалистами TechPowerUp, NH-D15 G2 показывает лучшую эффективность теплоотвода по сравнению со всеми присутствующими в продаже кулерами. Новинка сумела снять с Core i7-13700K внушительные 322,6 Вт, прежде чем процессор ушел в троттлинг по температуре.

Таким образом, NH-D15 G2 стал абсолютным чемпионом среди систем воздушного охлаждения и лучшим выбором для пользователей, не желающих связываться с СЖО. Но, конечно, данное утверждение будет справедливым только если убрать за скобки экономическую составляющую.

А вот с точки зрения цены и производительности "топчиком" является Thermalright Phantom Spirit 120 EVO, который стоит почти вчетверо дешевле, $42,99 против $149,95 и уступает лидеру всего 1,1 Вт или 0,3%. По прибытию в РФ стоимость NH-D15 G2 может составить примерно 20 тысяч рублей.