С экономической точки зрения видеоадаптеры от Intel опережают соперников

Многие считают видеокарты от NVIDIA лучшими, но свежий рейтинг графических ускорителей опровергает данное утверждение. Intel в нем лидирует, так как может предложить массовому геймеру решения, существенно опережающие конкурентов по соотношению цены и производительности.

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Так самой выгодной видеокартой на лето 2024 года стала Intel Arc A580, способная отрисовывать в среднем около 50 FPS в разрешении 1080p. И, хотя GeForce RTX 4060 быстрее на треть, её стоимость непропорционально выше — +75% за дополнительные 17 FPS.

Чуть более дорогая Arc A750 занимает второе место, предлагая дополнительные 8,35% кадров за +12% к цене Arc A580. При этом все три модели имеют одинаковое количество VRAM.

Обладателям 2K-мониторов рекомендуют присмотреться к Radeon RX 7700 XT, как к наиболее недорогой видеокарте с достаточным количество видеопамяти, которая в разрешении 1440p может выдавать 60 FPS на высоких настройках графики.

Дальше участники списка теряют экономическую привлекательность, обеспечивая все меньший прирост FPS. В итоге, Intel Arc A580 получает звание абсолютного чемпиона среди видеокарт по соотношению "FPS на доллар", а Radeon RX 7700 XT становится выбором разумного геймера.