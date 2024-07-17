Компания AMD может пополнить линейку процессоров Zen 4 моделями начального уровня

В настоящий момент Intel безраздельно царствует в сегменте бюджетных CPU, предлагая различные варианты Celeron, Pentium, Core i3, а также процессоры серии 3X0. "Красный лагерь", к сожалению покинул данную нишу, и у экономных пользователей, фактически, не остается выбора, на какой платформе собирать ПК.

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Однако, согласно отчету Bits & Chips, AMD готовит триумфальное возвращение посредством выпуска одной или нескольких моделей Athlon или Ryzen 3. По умолчанию, новинки будут ориентированы на сборщиков готовых систем, но это не мешает им попасть на розничных рынок посредством различных лазеек.

Несмотря на то, указанные камни планируется производить с использованием устаревшего 7 нм техпроцесса, это позволит значительно сократить издержки и ускорить вывод чипов в продажу. Перенос архитектуры Zen 4 на 7 нм положительно скажется на снижении стоимости конечных изделий, а это имеет более высокое значение для целевой группы потребителей.

Что касается технических характеристик, то вряд ли в сегменте до $100 можно будет увидеть больше, чем 2-4 ядер. Хотя, не высокая стоимость производства, в теории, позволит предложить в бюджетном сегменте и 6-ядерные CPU.

Как бы то ни было, приход новинок определенно повлияет на выбор множества покупателей, заставив их перейти на платформу AM5. Преимущество по FPS в многопользовательских играх в Athlon, благодаря мощному iGPU, завлечет сетевых геймеров. А перевес по суммарной производительности Ryzen 3 над Core 3, либо ценовой фактор, в случае равенства, станут толчком для оккупации AM5 массовым юзером.