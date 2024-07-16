AMD собирается значительно повысить производительность флагманского CPU на базе Zen 6 путем наращивания числа ядер и IPC

Хотя, процессоры Ryzen 9000-й только готовятся к выходу, в AMD уже давно кипит работа по созданию их приемников в лице Ryzen 10000. Новинки будут базироваться на архитектуре Zen 6 "Medusa", которая, традиционно, принесет с собой прирост IPC.

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Ожидается, что Ryzen 10000-й серии встанут на Socket AM5, как и Ryzen 7000 / 8000G / 9000. AMD планирует поддерживать платформу до 2027 года, так что Ryzen 10000 могут стать последними CPU для неё. Хотя в будущем не исключается вероятность релиза Ryzen 10000X3D и Ryzen 10000G.

Усовершенствования Ryzen 10000 включают в себя 2,5D компоновку кристалла, значительно ускоряющую обмен данными между чиплетами. Кроме того, будет задействован новый планировщик памяти DDR5, а также осуществлен переход на комбинацию из 2 и 3 нм техпроцессов.

Но наиболее значительным изменением по сравнению с предшествующей линейкой станет двукратное увеличение максимального количества ядер. Так, гипотетический флагманский Ryzen 9 10950X получит два CCD по 16 ядер в каждом, а общее количество последних достигнет 32-х.

С учетом 10%-го прироста IPC топовая модель по производительности будет на 120% опережать Ryzen 9 9950X в многопоточных приложениях. Очевидно, что далеко не все материнские платы с сокетом AM5 готовы принять на борт настолько мощный камень, так что можно ожидать появления еще одной линейки чипсетов.