Даже самый младший представитель GeForce RTX 5000-й серии будет несовместим с БП ATX 2.X

Графические ускорители GeForce RTX 5000 готовятся заменить GeForce RTX 4000, а между тем в сеть попадает все новая информация о новинках. Сегодня стало известно, что Seasonic ведет собственный список видеокарт, и на днях компания обновила данные в своем калькуляторе мощности, куда попала также будущая линейка.

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Данные нельзя получить напрямую, но узнать от TDP каждой модели можно путем загрузки текстового файла со страницы калькулятора. После исследования "txt-шника" становится ясно, что флагманская GeForce RTX 5090 будет потреблять 500 Вт мощности, то есть на 50 Вт больше предшественницы.

Прирост TDP у GeForce RTX 5080 составит всего 30 Вт, а у GeForce RTX 5070 еще меньше — 20 Вт. Таким образом, обе карты потребуют из розетки 350 Вт и 220 Вт соответственно. А вот псевдонародная GeForce RTX 5060 не порадовала, поскольку, кроме того, что в ней будет применена устаревшая память GDDR6, так еще и потребление относительно GeForce RTX 4060 взлетит почти в полтора раза, со 115 до 170 Вт.

Младшая X50-ая модель возвращается в GeForce RTX 5000 после GeForce RTX 3050, принося с собой TDP в 100 Вт. Если уровень производительности GeForce RTX 5050 окажется равным GeForce RTX 4060, то это можно считать победой, так как потребление снизится со 115 до 100 Вт при том же выдаваемом FPS.

Ложкой дегтя здесь может выступать необходимость наличия в ПК блока питания стандарта ATX 3.X с 16-контактным разъемом 12VHPWR или 12V-2x6. Откуда в бюджетных системах, на которые рассчитана GeForce RTX 5050, возьмется подобный БП не уточняется, но, по всей видимости, в NVIDIA решили путем продавливания нового стандарта поддержать всю индустрию.