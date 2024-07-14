Руководитель Apple не стесняется в выражении эмоций, когда дело заходит о впечатлениях от продукции компании

Недавно Apple выпустила свои очки виртуальной реальности на мировом рынке. Спрос на гарнитуру набирает обороты и ожидается, что в следующем квартале продажи рванут вверх. И для подогревания интереса к новинке, генедиректор компании заявил, что он пользуется Vision Pro каждый день.

реклама

Таким образом, очки стали частью повседневной жизни Тима Кука во всех её аспектах. Глава Apple никогда не стеснялся презентовать новые продукты фирмы, и в этот раз также пустился во все тяжкие.

Кук сказал, что Vision Pro идеально подходит для просмотра видеоконтента с Apple TV+, поскольку в процессе просмотра можно занимать любую позу, как душе угодно. Особенно комфортно лежать, смотря как бы в потолок на огромный экран, размером 100 футов (30 м). "Это невероятный опыт и потрясающий уровень развлечений", — признался он.

Кроме того, гендиректор Apple подчеркнул, что очки можно использовать для многозадачности, открывая множество окон и размещая их в любом месте экрана или комнаты. "Довольно непросто передать словами данный опыт, поэтому лучше будет попробовать самому и испытать все возможности устройства", заявил Кук.

"Пользоваться гарнитурой также просто, как iPhone, поскольку жесты работают аналогично вашему разуму". Тим Кук отметил некоторые функции Vision Pro, как эмоциональные, например пространственные фотографии и видео.

Глава Apple гордится достигнутым командой разработчиков результатом и считает Vision Pro настоящим чудом. Компания оформила более 5000 патентов для того, чтобы гарнитура была воплощена в реальность.