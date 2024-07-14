Обновленная графика потребовала соответствующего увеличения производительности ПК

2K Games представила NBA 2K25 — продолжение знаменитой серии баскетбольной симулятора. В новой версии, помимо геймплейных изменений, была значительно переработана визуальная составляющая. Графику наконец-то подтянули до уровня PlayStation 5 и Xbox One.

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К сожалению для обладателей маломощных ПК, системные требования NBA 2K25 также взлетели практически втрое. Если ранее для запуска игры на рекомендованных настройках требовался видеоадаптер GeForce GTX 770 с 2 ГБ VRAM, то теперь фанатам виртуального баскетбола необходимо раскошелиться хотя бы на GeForce RTX 2070 (или аналогичную по скорости GeForce RTX 3060), которая быстрее в 2,85 раза.

Core i5-4430 также придется отправить в утиль, заменив на не такой древний Core i5-10600. Кроме замены материнской платы придется раскошелиться на 16 GB DDR4, взамен 8 GB DDR3. А также в обязательном порядке потребуется докупить SSD, иначе запуск NBA 2K25 будет невозможен.

Фанаты тайтла не оценили данный маневр 2K Games, принявшись снижать рейтинг игры в Steam. Что, впрочем, неудивительно, ведь им пришлось ждать четыре года, прежде чем получить тот же уровень "графония", что и на консолях последнего поколения.

Если же взять минимальные системные требования, то разрыв в производительности железа становится еще внушительнее. Так, если для запуска NBA 2K24 нужна хотя бы GeForce GTS 450 с 1 ГБ видеопамяти, то в NBA 2K25 лучше не соваться без 4-гигабайтной GeForce GTX 960, которая обходит первую на 400+%.