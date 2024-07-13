Игровая индустрия столкнулась с массой проблем при использовании процессоров Intel на архитектуре Raptor Lake

Разработчики Warframe провели собственное расследование и выяснили, кто виновен в постоянных сбоях их игры. Оказалось, что причиной всему стали, мягко говоря, неважно работающие процессоры Core на базе Raptor Lake и Raptor Lake Refresh.

CPU от "синего лагеря" стали сильно досаждать всей индустрии своими частыми отказами, и создатели Warframe тоже решили поделиться своими выводами. Они раскрыли процент моделей, ответственных за сбои в игре.

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Собрав воедино статистику падения библиотеки "nvgpucomp64.dll", относящей в драйверу NVIDIA, было выяснено, что в 96,4% случаев отказ системы вызывался состоянием избыточного энергопотребления ЦП при высокой нагрузке на него.

Большего всего ошибок пришлось на Core i9-13900K и Core i9-13900KF, оба CPU суммарно генерируют 41,8% сбоев. За ними следуют Core i9-14900K и Core i9-14900KF, являющиеся причиной 34% вылетов игры.

Разработчики Warframe советуют не трогать настройки процессоров, если последние работают нормально. А тем, кто сталкивается с проблемой, по всей видимости, стоит задуматься о переходе на гораздо более стабильную и при этом более производительную платформу от AMD.