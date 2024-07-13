Новейший процессор Intel 310 устанавливает новую планку производительности в сегменте экономичных ПК

Процессоры Intel начального уровня продолжают шагать по планете, и на этот раз миру будет явлен новейший производительный CPU Intel 310. Данная модель является последовательным обновлением Intel 300, но с более высокой тактовой частотой.

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Intel 310 основан на архитектуре последнего поколения Raptor Lake Resfresh и содержит два P-ядра Raptor Cove с поддержкой Hyper-Threading. Частота работы ЦП составляет 4,09 ГГц, что дает ему возможность на равных тягаться с Core i3-12100 в однопоточном режиме.

Как показывают результаты тестов в Geekbench, в многопотоке данный процессор может без проблем соперничать с Core i3-10100. То есть, Intel 310 будет достаточно для абсолютного большинства повседневных задач на ПК, будь то браузинг, просмотр фильмов, редактирование изображений и многое другое.

Конечно, вряд ли Intel 310 можно рекомендовать для построения типичного игрового ПК. Однако, 90+% AAA-проектов последних лет можно будет пройти, хотя минимальный и средний FPS при этом, конечно, будет далек от идеального.

В общем, остается только порадоваться за то, что Intel не собирается покидать рынок бюджетных процессоров. AMD в данном сегменте не может предложить нечего нового, а экономичные сборки ПК тем временем по-прежнему пользуются популярностью.