GIGABYTE популяризирует новое направление в стилистике игровых, и не только, ПК

Компания GIGABYTE, являющаяся серым кардиналом рынка материнских плат, выпустила модель B650E AORUS Stealth ICE, которая, как ожидается, полностью перевернет привычное представление о дизайне внутреннего убранства ПК.

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Хотя в ассортименте GIGABYTE уже находится 60 видов плат на чипсете B650, а в 800-й серии их будет еще больше, она решила порадовать фанатов и рынок ПК в целом еще одним инновационным экземпляром. Новинка примечательна тем, что коннекторы питания на ней расположены с обратной стороны.

Таким образом, не только повышается удобство кабель-менеджмента, но и значительно улучшается внутренний вид популярных корпусов-аквариумов. Кроме того, B650E AORUS Stealth ICE — это первая в мире материнская плата с инвертированными разъемами, выполненная в белом цвете.

К недостаткам описанной конструкции можно отнести несовместимость с обычными корпусами из-за несоответствия отверстий для крепления. Впрочем, список совместимых моделей уже включает 23 модели и в будущем будет стремительно расширяться.

Перечислять технические характеристики B650E AORUS Stealth ICE особого смысла нет,. По наличию более продвинутого чипсета B650E понятно, что она выполнена с применением последних технологических новшеств. Главное, что тренд на "бесконнекторные" материнские платы запущен, и в скором времени он может стать массовым.