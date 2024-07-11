Многочисленные ошибки в последних поколениях CPU от Intel вынуждает операторов ЦОД менять их на процессоры от AMD

Похоже, что проблема с процессорам Intel Core 13-го и 14-поколений отражается не только на рядовых геймерах, но на всей индустрии в целом. Так, игровые серверы популярных многопользовательских проектов также столкнулись с множеством ошибок из-за отказа оборудования.

реклама

Операторы ЦОД, обслуживающие серверы, сообщают о высоких показателях сбоев CPU, даже при использовании высококлассных и надежных материнских плат на чипсете W680. В то же время, техническая поддержка отмечает повышение инцидентов, связанных с данными ЦП, что приводит к росту расходов на собственно саму техподдержку и замену процессоров.

Кроме прочего, сбои в работе ЦП отражаются на игровом опыте геймеров. Разработчики многопользовательских тайтлов опасаются, что они могут понести существенные финансовые потери вследствие нестабильной работы серверов.

Один из них обозначил сумму потенциальных потерь, равную 100 тысячам долларов. "Геймеры могут посчитать, что проблема кроется в самой игре, а не в их высокопроизводительном ПК или серверном оборудовании". По этой причине поставщики стали ориентировать клиентов на системы с Ryzen 9 7950X, которые более стабильны и быстры.

Отсутствие четкой коммуникации со стороны Intel только усугубляет проблему. Компания не спешит с принятием окончательных решений и не дает гарантий пострадавшим, поэтому игроки и операторы ЦОД развернули полномасштабную миграцию на AMD.