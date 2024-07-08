Содержащиеся в обычных камнях силикаты могут быть использованы в качестве твердого электролита для батарей

Продажи электромобилей продолжают расти, но малая автономность мешает их более широкому распространению. Батареи стоят не дешево, да и литий сам по себе неэкологичный материал, запасы которого на Земле довольно ограничены. И, хотя применение литий-железо-фосфатные составов частично нивелирует данные недостатки, это все равно очень далеко от идеала.

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Однако прогресс не стоит на месте, доказательством чему является новое открытие в данной сфере. Так, ученые из технического университета Дании разработали способ превращать обычные камни в емкие, безопасные, экологически чистые и дешевые аккумуляторы.

Полученный материал состоит из силикатов калия и натрия, в обилии содержащихся в горных породах. Он имеет молочно-белый цвет и очень малую толщину. После складывания в бутерброд, получается твердый электролит, готовый для применения в батареях.

В настоящий момент работы продолжаются, а первый образец планируют продемонстрировать в течение ближайших нескольких лет. Создателям также предстоит преодолеть проблему масштабирования производственного процесса, но этот вопрос быстро решится, если тестовый экземпляр совершит революцию в мире аккумуляторов.

В случае успеха практически неограниченный запас минералов приведет нас к новой эре экологически чистых транспортных средств с действительно высоким запасом хода.