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Razg0n
Криптобиржа Mt. Gox вернула пользователям всего 15% монет, но при этом их капитал вырос в 35 раз
Рост курса Биткоина позволил пользователям закрывшейся криптовалютной биржи Mt. Gox значительно увеличить свой капитал после возврата средств.

Клиенты Mt. Gox, потерявшиеся все свои криптоактивы, наконец-то вернули вложенное обратно. На днях доверительный управляющий объявил в письме, что были осуществлены первые выплаты кредиторам и средства начали поступать на указанные кошельки клиентов.

Криптобиржа Mt. Gox подала заявление о банкротстве в 2014 году, сразу после того, как практически все её активы были украдены хакерами через уязвимость в системе. На тот момент сумма составляла около 400 млн долларов, которые сейчас оцениваются в примерно 45 млрд. Почти все жертвы остались ни с чем, и им пришлось пройти через множество бюрократических процедур для возврата средств.

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Однако Mt. Gox вернула 140 000 из почти 950 000 утраченных BTC. На данный момент один Биткоин стоит $57 250, то есть на распределение у биржи есть от 8 до 9 млрд, чего более чем достаточно для компенсации всем пострадавшим.

Те, кто сумел переждать запутанную процедуру банкротства, могут ликовать и получить заслуженную награду от приложенных усилий. Хотя лишь 15% утерянных BTC были найдены с момента закрытия Mt. Gox, это полностью нивелируется скачком стоимости цифрового золота на 10 000%. Таким образом, клиенты получат гораздо больше, чем первоначальная сумма инвестиций, в перерасчете на доллары США.

Несмотря на положительную новость, многие все еще были настроены скептически, вследствие перенесенной за эти годы психологической травмы. Однако все сомнения развеялись после проведения первого транша выплат. Один клиент из Швеции, потерявший около $2 000, теперь ожидает получить обратно $70 000.

И пусть его капитал был бы сильно больше, если бы у него были все монеты, это все равно на 3500% превосходит вложенное в 2014 году, полностью перекрывая инфляцию и превращая потерянные средства в крупные инвестиции.

#биткоин #btc #криптовалю #mt. gox
Источник: tomshardware.com
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