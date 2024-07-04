Компания Sony сворачивает производство Blu-ray дисков, знаменуя закат эры оптических накопителей

В конце прошлого месяца появилась информация о том, что Sony готовится сократить 250 специалистов на своем заводе по производству оптических накопителей, с оформлением для уволенных программы досрочного выхода на пенсию. И вот теперь компания подтвердила это, заявив о полном прекращении выпуска Blu-ray дисков для розничных потребителей.

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Таким образом, эра оптических накопителей подошла к своей завершению. А пользователям, архивирующим данные, рекомендуется пополнить запасы, так как текущие остатки на складах будут сокращаться до практически полного исчезновения из продажи.

Blu-ray диски заслужили определенную популярность благодаря относительно высокой емкости и большому сроку годности информации. Считается, что HDD и твердотельные накопители служат в среднем около пяти лет, а использование Blu-ray может растянуть этот срок на десятилетия.

Как сказал представитель Sony Group, "темпы роста рынка холодного хранения данных не оправдали ожиданий, а финансовые показатели бизнеса по производству носителей имеют отрицательную величину. "

Хотя, некоторое время продолжатся поставки для корпоративных клиентов, очевидно, что рано или поздно оптические накопители выйдут из употребления во всех сегментах, как это, например, произошло с гибкими дисками.