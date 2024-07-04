Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Razg0n
Sony закрывает бизнес по производству Blu-ray дисков и прекращает поставки розничным клиентам
Компания Sony сворачивает производство Blu-ray дисков, знаменуя закат эры оптических накопителей

В конце прошлого месяца появилась информация о том, что Sony готовится сократить 250 специалистов на своем заводе по производству оптических накопителей, с оформлением для уволенных программы досрочного выхода на пенсию. И вот теперь компания подтвердила это, заявив о полном прекращении выпуска Blu-ray дисков для розничных потребителей.

реклама

Таким образом, эра оптических накопителей подошла к своей завершению. А пользователям, архивирующим данные, рекомендуется пополнить запасы, так как текущие остатки на складах будут сокращаться до практически полного исчезновения из продажи.

Blu-ray диски заслужили определенную популярность благодаря относительно высокой емкости и большому сроку годности информации. Считается, что HDD и твердотельные накопители служат в среднем около пяти лет, а использование Blu-ray может растянуть этот срок на десятилетия. 

Как сказал представитель Sony Group, "темпы роста рынка холодного хранения данных не оправдали ожиданий, а финансовые показатели бизнеса по производству носителей имеют отрицательную величину. "

Хотя, некоторое время продолжатся поставки для корпоративных клиентов, очевидно, что рано или поздно оптические накопители выйдут из употребления во всех сегментах, как это, например, произошло с гибкими дисками.

#sony #blu-ray #диск #оптический накопитель
Источник: tomshardware.com
+
Написать комментарий (0)
Массовый сбой на PlayStation Network и PS Store: у геймеров отсутствует доступ к играм и сервисам
Глобальный сбой PSN: Миллионы геймеров не могут войти в сеть
Sony посетит Tokyo Game Show в 2024 году после долгого перерыва
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

"Искандер" поразил украинский истребитель МиГ-29 на военном аэродроме Долгинцево
2
Космический телескоп "Джеймс Уэбб" обнаружил загадочные структуры в атмосфере Юпитера
2
ВС РФ нанесли удар по военному производству ракетного завода "Южмаш"
+
Благодаря ракете ВКС РФ украинская армия лишилась важнейшей стратегической переправы
1
Миллиардер Баффет намерен пожертвовать все свое состояние в 122 млрд долларов на благотворительность
+
Инцидент с китайским аналогом «Falcon 9» вероятно произошел из-за конструкции стартовой площадки
4
Беспилотник США SeaGuardian получит расширенные возможности наведения для дальних атак
+
Ученые из Китая доказали, что пластиковые бутылки могут стать ядовитыми на солнце
+
В Солнечногорске началось строительство предприятия по производству самоклеящихся этикеток
1
Строящуюся с 1960-х годов дорогу в Липецкой области завершат в 2024 году
+
В обновленном рейтинге наиболее выгодных игровых CPU лидирует Ryzen 5 5600X
11
АвтоВАЗ пересмотрел комплектации и цены на внедорожники LADA Niva Legend и LADA Niva Travel
+
NVIDIA GeForce RTX 4070 TI SUPER с GPU AD102 появилась в Европе
+
Lenovo представила большой мини-ПК "ThinkCenter Neo Ultra" с Core i9-14900 и GeForce RTX 4060
2
В GTA VI главные герои смогут набирать и сбрасывать вес
5
Морской MQ-9 Reaper становится «черной дырой» благодаря новому модулю радиоэлектронной борьбы
+
Army Recognition: Преимущество флота Великобритании будет зависеть от увеличения подводных сил
+
Сэм Альтман: GPT-5 станет в разы более продвинутой версией нынешней GPT-4o
+
Китайский производитель BYD сообщил, что в ближайшие дни с конвейера выйдет 8-миллионный автомобиль
+
В июле будет запущен дополнительный двухэтажный поезд Тольятти — Симферополь
2

Популярные статьи

"Фуриоса: Хроники Безумного Макса": как убивают легенду (субъективное мнение)
27
Процессор, материнская плата и видеокарта — 5 самых выгодных связок для игровых ПК летом 2024 года
23
11 полезных программ, которые очень пригодятся в игровом компьютере и ноутбуке в 2024 году
7
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 4
173
Почему современные игры занимают так много места и что с этим делать
40
Как спасти свой холодильник от жары и не попасть на дорогостоящий ремонт
5
Asia Times: Российский боевой ледокол «Иван Папанин» создан для завоевания превосходства в Арктике
1
В Индии задумались о преимуществах совместного использования российских С-400 и Су-57
3
Китай ужесточает контроль за добычей редкоземельных металлов и торговлей ими
+
О криптовалютах, золоте и конце эпохи доллара
1

Сейчас обсуждают

Nvidia&Intel Hater
18:09
как он мать прикрутил это было что то
Почему современные игры занимают так много места и что с этим делать
Nvidia&Intel Hater
18:04
Когда подрубается мыловарня стараются о том сразу забыть.у него еще и качество -автоматически,то есть до ультра перфоманс пожалуйста
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 4
glavhyilo
18:03
а киевского призрака,покололи интересно.А то он нарезал мёртвые петли за штурвалом.
Sony закрывает бизнес по производству Blu-ray дисков и прекращает поставки розничным клиентам
Кирилл Казанцев
18:02
Вычитывать надо, прежде чем постить. Не Ботес, а Волопас.
Навигация без GPS - в России представлена уникальная система навигации для автономных трамваев
coth
17:48
Это не стартовая площадка, а стенд для статических испытаний.
Инцидент с китайским аналогом «Falcon 9» вероятно произошел из-за конструкции стартовой площадки
IceFireW
17:41
Что у нас еще выросло? Это все должно было начать расти 20 лет назад, а там все газ продавали и бабки себе в карман пихали. Жизнь превратилась в циферки и фото.
Forbes: Российские ракеты продолжают уничтожать «бесценные» для ВСУ самолеты
AleksK
17:38
В общем как я и думал. Только ты забыл стрелочку на dlss нарисовать.
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 4
AleksK
17:35
Вот тебе пример как Линукс уделывает Винду https://youtu.be/RsWrGRVMDXg?si=MVSW9FmvBdU_SHD-
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 4
Бoтo - Чaт
17:32
Не надо грязи, этот Розенбом - ещё крепкий старик и сможет стать во второй раз ПОТУСом даже не приходя в сознание. Или, если слегка модифицировать старую какляцкую околомайданную кричалку-лозунг: Байд...
Президент США Джо Байден заявил, что не будет снимать свою кандидатуру с выборов
Бoтo - Чaт
17:25
Сейчас пейсатые огребут как следует, после чего начнут визжать резаным кабанчиком. З.Ы. Двухзвездный генерал КМП США отчего-то помер в тренировочном лагере Twentynine Palms в Калифорнии. При этом отм...
В результате израильского удара погиб высокопоставленный командир "Хезболлы"
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем