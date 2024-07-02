В игровом тесте процессор Ryzen 5 5600(X) показал себя лучшее всех по соотношению "доллар / FPS"

Практически каждый год выходит новое поколение процессоров от обоих лагерей, а старые модели уходят на покой. И в этом массиве порой непросто понять, какие CPU стоит рассматривать к покупке, а какие лучше обойти стороной, чтобы не переплачивать за воздух.

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На самом деле, совсем уж плохих вариантов не так много, а каждый процессор выполняет конкретно свою роль. Например, исходя их последних результатов тестов актуальных "камней" в играх, самым выгодным с финансовой точки зрения признан Ryzen 5 5600X (и его аналог Ryzen 5 5600).

Данный ЦП без проблем вывозит абсолютно все современные ААА-проекты, благодаря все еще более менее производительному IPC и конфигурации на 6 ядер и 12 потоков. Да, Ryzen 5 5600(X) на 80% проигрывает лидеру в лице Ryzen 7 7800XD, но при этом по соотношению "затрачиваемый доллар на FPS" он обходит все остальные CPU.

Если же брать стоимость всей платформы целиком, то экономия будет еще заметнее. Так, связку из Ryzen 5 5600, материнской платы на чипсете A320 и двух модулей DDR4 по 8 ГБ будет довольно сложно победить. Конечно, надо учитывать нюансы с обновлением BIOS, но, в целом, данная сборка выгоднее, чем если собирать на Core i5-12400(F).

Получается, что процессорам от "синего лагеря" просто не остается места, когда речь заходит об игровом применении. Бюджетный сегмент занимает Ryzen 5 5600, средний оккупировал Ryzen 5 7500F, а топовым безраздельно правит Ryzen 7 7800X3D.