На слитой в сеть диаграмме сокета LGA 1851 и чипсета Z890 можно увидеть поддерживаемые интерфейсы и тип памяти

Подготовка к выходу платформы LGA 1851 идет полным ходом, что сопровождается проведением мероприятий со стороны Intel для партнеров, на которых презентуется новый продукт. Они, естественно, не обходятся без утечек, и в этот раз общественным достоянием стала диаграмма связки сокета LGA 1851 и чипсета Z890.

реклама

Одним из важнейших преимуществ стало расширение количества линий PCI-E 5.0 с 16 до 20. Видеокарты с данным интерфейсом могут появиться на полках магазинов вместе с релизом Arrow Lake-S, так что пользователи новой платформы смогут использовать будущие GPU одновременно с самыми быстрыми SSD.

Кроме прочего, утекший слайд показывает, что эпоха DDR4 окончательно ушла в историю, а процессоры Core Ultra 200 будут поддерживать исключительно DDR5. Это логично, поскольку использование памяти старого типа могло бы сильно сказаться на производительности, особенно при установке в систему низкоскоростных модулей на 2400 / 2666 Мгц.

Что касается других особенностей, то здесь каких-либо кардинальных улучшений почти не произошло. В основном используются прежние решения, только в немного увеличенном количестве с отходом от устаревших стандартов. Например, осуществлен отказ от PCI-E 3.0, а количество линий PCI-E 4.0 расширено с 20 до 24. Также выполнен полный переход на Wi-Fi 7.

Вдобавок ко всему заявлена поддержка интерфейса Thunderbolt 4, который, как известно, является одновременно и портом USB4. В этой части Intel достигла паритета с AMD, сделавшей наличие USB4 обязательным в материнских платах на чипсетах AMD X870 / X870E.

По итогу, с приходом платформы LGA 1851 подсистема памяти ПК совершит очередной скачок в плане производительности из-за массового внедрения ОЗУ стандарта DDR5. Вкупе с возросшим IPC мы можем получить существенный прирост FPS в ряде игровых проектов, даже на народном Core Ultra 5 240(F), по сравнению с Core i5-12400(F) в комбинации с DDR4.