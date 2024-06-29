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Razg0n
Ryzen 9000 "из коробки" будут поддерживать DDR5-6400, а в разгоне — DDR5-8000
Процессоры линейки Ryzen 9000 получат улучшение в виде поддержки более высокоскоростной оперативной памяти

Как известно, одним из существенных недостатков Ryzen 7000 стали низкие частоты работы ОЗУ, даже в разгоне. В Ryzen 9000 данный недостаток постарались исправить, чтобы оперативная память не стала узким горлышком и не ограничивала мощные CPU.

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Несмотря на то, что в новых процессорах встроенный контроллер памяти остался прежним, он подвергся улучшениям, призванным поднять потолок частот RAM. Как и ранее, "золотой серединой" будет считаться конфигурация DDR5-6000 с делителем 1:1, но максимальный предел при этом был сдвинут вплоть до DDR5-6400 1:1.

А что касается оверклокинга, то материнские платы с чипсетами X870 и X870E будут иметь дизайн, способствующий приличному разгону ОЗУ. Подавляющее большинство моделей получат возможность увеличивать частоту DDR5 до 8000 МГц с делителем 2:1 при использовании всех четырех планок, а отдельные — до 9000 МГц с двумя модулями.

Высокоскоростная оперативная память будет не лишней при задействовании в системе топовых CPU. Например, Ryzen 9 9950X, который почти так же быстр, как Core i9-14900KS, но с TDP в 190 Вт, сможет полностью раскрыться и обеспечить внушительную производительность при достаточно умеренном энергопотреблении.

Для игр это все может быть не так актуально, поскольку выходящие в сентябре Ryzen 9000 с 3D-кэшем гораздо менее зависимы от частоты памяти. Но снижение задержек на тех же частотах в новых модулях ОЗУ определенно даст буст по количеству FPS.

#ryzen #ddr5 #оперативная память #озу #zen 5 #ryzen 9000 #ddr5-8000 #ddr5-6400
Источник: wccftech.com
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