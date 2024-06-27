Ryzen 7 9700X будет сильно "раскочегарен" с завода для повышения производительности и победы над текущим игровым топом

По последним данным AMD планирует внести изменения в спецификации готовящегося к выходу 8-ядерного Ryzen 7 9700X. Компания уже сообщила производителям материнских плат о повышении лимита энергопотребления процессора с 65 до 120 Вт.

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Ryzen 7 9700X был представлен на выставке Computex 2024 и спецификации не являются секретом. Указанные в них 65 Вт — это значительно ниже, чем у Ryzen 7 7700X с его 105 Вт. И, судя по частотам, новинка больше похожа на простой Ryzen 7 7700.

Очевидно, AMD беспокоится о высокой стоимости Ryzen 9700X. Данный CPU будет дороже самого быстрого игрового процессора Ryzen 7 7800X3D с ценником в $329. И понятно, что покупать менее быстрый камень за бо́льшую цену желают не только лишь все.

Поэтому было решено принести в жертву энергопотребление и раскочегарить Ryzen 7 9700X с завода практически в два раза, добившись более высокой производительности и превосходства над Ryzen 7 7800X3D.

Это позволит выставить процессор в глазах покупателей в более выгодном свете, особенно, если ранние и последующие тесты в играх подтвердят пусть и символическую, но победу Ryzen 9000-й серии над Ryzen 7000 X3D.

Изменение характеристик может повлиять на совместимость Ryzen 7 9700X с материнскими платами на младших чипсетах, так как не каждая из них может обеспечить требуемую мощность. А установка на платы более высоко класса, хотя и даст раскрыться CPU, может породить волну возмущения в среде энтузиастов относительно высокого жора и нагрева Ryzen 9000.