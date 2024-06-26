Нечистые на руку дельцы наводнили рынок поддержанных графических ускорителей "тушками" без ГП и видеопамяти.

В последние дни в ремонтные мастерские с завидной регулярностью стали поступать видеокарты, при вскрытии которых обнаруживается физическое отсутствие GPU и микросхем памяти. По большей части это касается флагманской GeForce RTX 4090.

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Эксперты едины во мнении, что это отголосок запрета со стороны США на экспорт в Китай высокопроизводительных графических процессоров. Тогда кустарные мастерские Поднебесной поставили на поток пересадку GPU и VRAM с гражданских моделей на свои "доски", оснащенные турбинным охлаждением.

Получившиеся изделия лучше подходили для применения в специализированных стойках, а оставшиеся ненужными "тушки" с радиаторами, находящиеся в хорошем состоянии, очевидно, было решено приспособить для дополнительного заработка.

И вот, спустя время данные экземпляры стали массово всплывать и у нас. Невооруженному глазу с виду непросто распознать подлог, поскольку все элементы находятся в своем заводском состоянии. А обнаруживается обман уже тогда, когда мошенников и след простыл.

Учитывая то, что чип и память составляют 90% стоимости видеокарты, опыт от приобретения подобного "жмура" оценивается в 150-200 тысяч рублей. Поэтому, учитывая немалую сумму возможных потерь, более разумно все же приобретать столь дорогие устройства новыми в магазинах.