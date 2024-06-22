Новая архитектура Zen 5 принесет не такое значительное увеличение скоростных характеристик, какое в свое время предложила Zen 4.

Дата релиза обновленных десктопных и мобильных процессоров Ryzen стремительно приближается, поэтому в сеть уже начинают просачиваться предварительные сведения об их производительности. К сожалению, прирост в новом поколении оказался не таким большим.



На это, в частности, указывает исследование энтузиаста Дэвида Хуанга, который сумел заполучить в свои руки ранний образец мобильного APU Ryzen AI 9 365 в составе готового устройства. Разумеется, девайс с еще не выпущенным процессором был сразу проверен в бенчмарках.

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В итоге было выяснено, что в Geekbench 6 Ryzen AI 9 365 с результатом 2995 баллов оказался в среднем на 13% производительнее Ryzen 7 7840U на базе Zen 4, показавшем 2650 баллов, и на 40% опережает Ryzen 7 7735U на Zen 3 с его 2125 баллами. Кроме того, малые ядра Zen 5c, работающие на заметно меньшей частоте, практически догнали позапрошлую архитектуру.

Таким образом, прирост в Zen 5 получился почти вдвое меньше того, что в свое время предложила Zen 4, 13% против 25%. И это не удивительно, поскольку обе архитектуры построены на одном сокете и используют один тип RAM. В целом, Zen 5 можно рассматривать как своего рода косметический апгрейд Zen 4.

Ожидается, что продажи ноутбуков на Zen 5 стартуют уже в середине июля, а в конце месяца к ним присоединятся десктопные процессоры Ryzen 9000-й серии.