Samsung готовится заменить сверхпопулярную модель 970 EVO Plus, оснастив её более продвинутым интерфейсом и повышенным объемом памяти

В Samsung полным ходом идет подготовка к выпуску очередного народного хита среди твердотельных накопителей в форм-факторе M.2. В настоящий момент данное звание принадлежит модели 970 EVO Plus, но уже скоро оно перейдет к его наследнику — 990 EVO Plus.

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Данный SSD обновит линейку доступных решений для массовых ПК, принеся значительные улучшения в характеристиках. Так точно известно, что по скоростным показателям 990 EVO Plus ощутимо превзойдет 970 EVO Plus, предложив 5000 МБ/с при чтении и 4200 МБ/с при записи данных. Это на 43% и 27% лучше, чем у 970-й модели, демонстрирующей 3500 и 3300 МБ/с.

К сожалению, пока достоверно не известно, получит ли новинка интерфейс PCI-E 5.0 или будет довольствоваться PCI-E 4.0. Вероятно, в 990 EVO Plus в этом плане будет похож на 990 PRO, где используется гибридный режим с автоматическим выбором либо PCI-E 4.0 x4 или PCI-E 5.0 x2, в зависимости от возможностей системы.

Что касается объема памяти, то линейка EVO будет расширена путем добавления модели на 4 ТБ. Это во многих случаях позволит избавиться от необходимости устанавливать на компьютер несколько SSD.

В общем, остается только порадоваться за компанию Samsung и похвалить её за заботу о своих фанатах. Самые надежные и качественные твердотельные накопители становятся еще емче и быстрее, повышая общий технический уровень ПК, собранных с их применением.