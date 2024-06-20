На запрос о том, как разнообразить блюдо, искусственный интеллект дал ряд указаний, приведших к созданию биотоксина

Искусственный интеллект от Google под названием Gemini проявил себя не с лучшей стороны, приблизив будущее, изображаемое в фильмах о Терминаторе.

Так, на запрос пользователя о том, как бы ему лучше добавить чеснок в оливковое масло, Gemini привел развернутый алгоритм, который в итоге привел к созданию опасного источника заболеваний.

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Рецепт, сгенерированный ИИ, предписывал раздавить чеснок, засыпать его в стеклянную банку, залить оливковым маслом и настаивать неделю при комнатной температуре, периодически встряхивая содержимое для более равномерного распределения чесночного аромата. По истечение указанного срока масло необходимо процедить, перелить в чистую бутылку и хранить в темном прохладном месте в течение нескольких недель.

Как заявил пользователь, спустя четыре дня после осуществления процесса он обнаружил крошечные пузырьки карбонизации, а через неделю их уже не было. Запрос в Google показал, что рецепт от ИИ привел к появлению бактерий Clostridium botulinum. По словам экспериментатора, "если бы я не проверил промежуточное состояние содержимого, то моя семья получила бы премию Дарвина".

Вышеописанная процедура является популярным методом получения источника ботулизма — тяжелого инфекционного заболевания, поражающего нервную систему, и характеризующегося высоким риском смертельного исхода.

Ранее уже сообщалось о странных советах Gemini, рекомендующего использовать клей для пиццы или поедать камни. В Google заявляют, что это все особенности интерпретации языка в Интернете, а не выдумки и галлюцинации ИИ.