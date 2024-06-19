Seasonic и Enermax выпустят на рынок блоки питания, которые по своим характеристикам не дотягивают до модели от Super Flower.

Компания Super Flower в очередной раз доказала, что она — топ-1 среди производителей блоков питания для ПК. Доказательством этому стал анонс невероятно мощной и нафаршированной модели под наименованием "Super Flower Leadex SF-2800F14HP ATX 3.1 PSU".

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Данный БП обладает внушительной мощностью в 2800 Вт и способен запитать практически любые высокопроизводительные сборки, а наличие платинового сертификата гарантирует превосходный КПД.

Отличительной особенностью Leadex Titanium ATX 3+ является размещение на нем сразу четырех разъемов 12V-2x6 для запитки мощных видеокарт уровня GeForce RTX 4090.

К сожалению, конкуренты в лице Seasonic и Enermax не смогли обойти лидера, представив довольно посредственные решения.

Анонсированный Seasonic Prime PX-2200, как понятно из названия, может выдать всего лишь 2,2 кВт, что почти на треть меньше, чем у SF-2800F14HP. Также здесь наличествует всего один коннектор 12V-2x6, что просто не серьезно.

Enermax Platimax 2400W в этих отношениях превосходит Seasonic, но уступает Super Flower. Два разъема 12V-2x6 и 2400 Вт мощности — это характеристики немногим выше среднего.

Обозначенного БП будет достаточно для установки в ПК с Core i9-14900KS и GeForce RTX 4090 Strix с модифицированным BIOS, но пару мощных GPU подключать уже просто не куда. Разбавляет уныние цена в $499, против $599 у SF-2800F14HP.

Получается, что, хотя все три компании являют собой эталон качества, именно Super Flower заслуживает носить звание производителя наиболее мощных и функциональных блоков питания. Поэтому сквозь закаленное стекло корпусов всех самых топовых игровых ПК можно заприметить надпись Leadex.