Инвесторы ополчились против Intel, так как из-за сокрытия реальной доходности производственных фабрик, стоимость акций "синего лагеря" обвалилась на 30%

Адвокатская контора Levi & Korsinsky совместно с группой инвесторов подали коллективный иск против Intel. В нем утверждается, что полупроводниковый гигант не смог или не захотел раскрыть реальные убытки, понесенные производственным подразделением Intel Foundry в январе, когда компания отчитывалась о результатах деятельности за 2023 год.

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В апреле Intel опубликовала отчетность, где в том числе можно было увидеть цифры по каждому из подразделений. В процессе его формирования компании пришлось пересмотреть показатели доходов и расходов Intel Foundry, отвечающего как за производство собственной продукции "синего лагеря", так и за продажу мощностей сторонним клиентам.

В результате выяснилось, что в 2023 году деятельность данного отдела принесла Intel 7 млрд долларов убытков. Данная новость отрицательно сказалась на стоимости акций компании, заставив её покорять новое ценовое дно.

Дополнительно расстроил инвесторов тот факт, что 30% продукции Intel изготавливается на фабриках TSMC и у других контрактных чипмейкеров.

Обнародование отчетности с правдой о положении дел в производственном подразделении обрушило капитализацию Intel примерно на треть. Инвесторы были введены в заблуждение положительными заявлениями о бизнесе компании и стратегии Intel Foundry и в итоге потеряли вложенные средства.