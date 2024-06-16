На Западе наблюдается уверенный рост стоимости жизни, усугубляемый повышенной инфляцией и скромным повышением уровня располагаемых доходов

Западный мир ввергся в пучину бесконтрольного роста стоимости товаров и услуг. Причем начался он задолго до эпидемии COVID-19, но был усугублен ею, а в последствии, масштабирован крайне неосторожной санкционной политикой.

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Причем распространяется это не только на Европу, но и на колыбель демократии - США. Так, в последние 10 лет, были сильно взвинчены цены на фастфуд в США. Популярные блюда в McDonald's подорожали в среднем в 2 раза.

Котировки апельсинового сока, также входящего в меню сети быстрого питания, побили рекорд, взлетев на 300%. Инфляция же за вышеуказанный период составила около 31%.

Что касается европейского континента, то тут дела не лучше. Например, Великобритания в настоящее время переживает так называемый "кризис стоимости жизни".

Цены на газ, электричество, транспорт, еду, одежду и содержание жилья стремительно растут вверх. Особенно остро складывается ситуация с голубым топливом, поскольку его стоимость в три раза опережает рост зарплат. За четыре года, с момента начала пандемии, последние стали больше всего на 17,41%. При этом общий уровень инфляции в Европе за данный период составил 33,9%.

Таким образом, можно наблюдать неуклонную тенденцию к падению реальных располагаемых доходов граждан западных стран. Причем затрагивает это по большей части наименее финансово защищенные слои населения.

Миф о сытой Европе разбивается о суровую реальность, в которой простым жителям, а не миллионерам с картинок, приходится выживать, находясь в, казалось бы, цивилизованном обществе.