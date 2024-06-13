Свежий пакет санкций США, направленный против экономики РФ, оказался просто "пшиком".

В выходной, 12 июня, США решили насолить отечественным инвесторам, опубликовав новый пакет санкций, направленный против НКЦ, НРД и Мосбиржи. План состоял в том, чтобы уже на следующий день обрушить российский фондовый рынок, поскольку все уже будут в курсе событий и приготовятся в едином порыве избавляться от токсичных активов.

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Однако американцы просчитались. На самом открытии торгов индекс ММВБ в моменте действительно просел на несколько десятков пунктов, но практически сразу восстановился и к вечеру полностью отыграл позиции. Акции многих компаний повели себя аналогично, например, Газпром упал до 112 руб., но потом вырос до 120 руб.

Никакого обвального обрушения, как наделись в США, не произошло и близко. Наоборот, публикация списка санкций в выходной день позволила многим участникам рынка заранее приготовиться к массовой скупке подешевевших активов.

Как только двери биржи вновь распахнулись, армада инвесторов в считанные минуты подбросила котировки вверх. Приложения некоторых брокеров оказались не готовы к наплыву пользователей и поначалу не позволяли последним авторизоваться, так что не только лишь все успели к аттракциону неслыханной щедрости.

По итогу самые расторопные смогли урвать акции по довольно привлекательным ценам и уже сейчас могут закрыться в плюс. Но, с учетом покупки на "лоях", имеет смысл удерживать их дольше для получения большей прибыли.