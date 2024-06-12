Голубая фишка не подает признаков роста, из-за чего индекс московской биржи с середины мая просел на 10%

Акции Газпрома продолжают демонстрировать уверенную тенденцию к снижению, практически не останавливаясь на передышку. Со второй половины апреля их цена рухнула на внушительные 30%, со 168 до 117 рублей.

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Одним из основных драйверов падения стал отказ от выплаты дивидендов за 2023 год. Газовый гигант впервые за 25 лет показал убытки. Их размер достиг 629,1 млрд рублей, при этом выручка всей группы снизилась на 27%, до 8,54 трлн рублей. Очевидно, что с такими удручающими показателями инвесторам можно не рассчитывать на дополнительный доход.

Отсутствие положительных новостей и общие негативные настроения на фоне прекращения поставок в Европу, сокращения добычи, санкций и трудностей в установлении взаимовыгодных торговых отношений с китайскими партнерами привели к стремительному антиралли котировок GAZP. На 12 июня отрицательный рост стоимости бумаги достиг уровней сентября 2017 года. Индекс Мосбиржи последовал за Газпромом, снизившись на 10% относительно пика в 3500 пунктов.

Несмотря на столь сильное падение многие участники рынка увидели в происходящем возможность пополнить свои депозиты изрядно подешевевшими акциями. Даже если в ближайшее время не появятся положительные сигналы, технический отскок просто неизбежен. Он может повлечь за собой массовый выкуп задолженности перед брокерами трейдеров, играющих против компании. На этом "шортокрыле" биржевой курс акций способен показать значительный рост.

В конце-концов, Газпром — это национальное достояние, а не достояние спекулянтов. Главное, чтобы как можно больше число российских домовладений могли пользоваться дешевым источником энергии.