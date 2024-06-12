Разогнанная новинка от AMD менее, чем на 1% опередила своего конкурента из "стана синих", работающего на дефолтных частотах

Дата выхода новейших процессоров Ryzen 9000 стремительно приближается, и в сеть уже попадают первые результаты тестов отдельных моделей.

На сей раз энтузиастами был проверен инженерный образец среднебюджетного Ryzen 5 9600X, последующая вариация которого с приставкой F вместо X может стать очередным народным хитом.

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Данный CPU был предварительно подвергнут разгону до частоты в 5,7 ГГц по всем ядрам, которая является базовой турбо-частотой для флагманского Ryzen 9 9950X. Дальнейшее тестирование Ryzen 5 9600X в бенчмарках продемонстрировало его довольно скромные вычислительные возможности.

Так, в популярном тесте CPU-Z в однопоточном режиме новинка сумела выдать всего 871 балл. Согласно статистике ресурса CPU-Z VALIDATOR, один из соперников Ryzen 5 9600X из стана Intel, а именно Core i5-14600K, здесь выдает 865 баллов. То есть, получается, что еще не появившаяся в магазинах разогнанная модель от AMD всего лишь менее, чем на 1% опережает стоковый Core i5, продающийся уже 8 месяцев.

Что касается многопоточной нагрузки, то тут Core i5-14600K просто разносит Ryzen 5 9600X, опережая последний на внушительные 40% с результатом 9983 баллов против 7096.

К сожалению, в этот раз AMD снова играет роль догоняющего, выводя на рынок CPU, которые едва способны догнать устаревающие решения от Intel. А предстоящий релиз Core Ultra 200 способен и вовсе преждевременно отправить Ryzen 9000 на свалку истории.