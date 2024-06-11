Предстоящий новейший графический ускоритель от NVIDIA начального уровня не может похвастаться выдающимися характеристиками для своего сегмента, но наиболее производительный GPU в новой линейке, наоборот, намерен значительно превзойти уровень GeForce RTX 4090

Дата выхода новейшей линейки видеокарт GeForce RTX 5000 неминуемо приближается, и на этом фоне то тут, то там всплывают подробности о долгожданных GPU. Так, известный инсайдер Kopite7kimi выложил на всеобщее обозрение характеристики сразу пяти чипов семейства Blackwell.

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Самый топовый GPU для десктопных графических ускорителей под наименованием GB202 представляет собой слегка урезанный вариант полноценного Blackwell. Вместо 512-битной шины в нем используется также довольно широкая 448-битная. Она предлагает на 17% большую пропускную способность, по сравнению с 384-битной в GeForce RTX 4090.

Что касается вычислительной производительности, то в этом отношении GeForce RTX 5090 будет значительно быстрее предшественницы. 192 потоковых мультипроцессора на выходе дают 24576 CUDA-ядер, что в 1,5 раза больше, чем у GeForce RTX 4090. Хотя данное количество может быть немного снижено для уменьшения количества бракованной продукции.

Если же говорить про нижний сегмент, то здесь все не так радужно. Грядущий народный хит в лице GeForce RTX 5060 на бумаге выглядит совсем блекло. К жалкой 128-битной шине народ уже попривык, но вот использование устаревшей памяти GDDR6 вызывает негодование. Вероятно, головокружение от успехов в NVIDIA вылилось в желание пересадить массового геймера на более маржинальные модели.

Сокращение количества CUDA-ядер на 17% определенно скажется на уровне быстродействия GeForce RTX 5060. Прирост от архитектурных улучшений будет частично нивелирован, и по итогу мы можем получить совершенно незначительный прирост относительно GeForce RTX 4060, и близко не подбирающийся к позициям GeForce RTX 4070.

В общем получается, что линейка GeForce RTX 5000 идеологически и маркетологически повторяет 4000-ю серию. Наибольшую прибавку в производительности получат обеспеченные энтузиасты, а остальные будут довольствоваться крошками с барского стола.