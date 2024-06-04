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Razg0n
ASRock представила материнские платы на чипсете Z890, включая флагманскую 33-фазную Taichi Aqua
На выставке Computex 2024 компания ASRock провела анонс различных линеек своих материнских плат с сокетом LGA 1851.

Долгожданная выставка достижений в компьютерной сфере — Computex 2024, стартовала, и в первый же день компания ASRock представила свои материнские платы для новейших процессоров Core Ultra 200, выходящих в сентябре.

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Поскольку в начале Intel традиционно выпускает модели с индексом "K", платы первой волны оснащены топовым чипсетом Z890 и, соответственно, предназначены для построения высокопроизводительных сборок ПК.

Одной из базовых моделей стала ASRock Z890 PRO-A с 20-фазным питанием и транзисторами на 60 А. Примечательно, что все платы с Z890 будут располагать как минимум двумя разъемам USB-C с поддержкой Thunderbolt 4.

Среди флагманских продуктов можно отметить ASRock Z890 Taichi и Z890 PG Nova, обладающими 25 фазами и внушительным VRM на 110 А.

Данные платы способны принять на борт и максимально разогнать любой процессор Arrow Lake-S, включая Core Ultra 9 285K.

ASRock не стесняется экспериментировать, выводя на рынок довольно интересные экземпляры. Например, в серию может пойти готовый прототип Z890 Taichi OCF CAMM2.

Как можно понять из названия, вместо привычных слотов DDR5 здесь наличествует площадка для установки модуля ОЗУ формата CAMM2. С ним можно добиться более высоких частот работы памяти, сэкономить пространство, а также разместить более эффективную систему охлаждения.

Будучи производителем первого эшелона ASRock не могла пройти мимо ультра топового сегмента, рассчитанного на обеспеченных геймеров и ПК-энтузиастов, поэтому специально для них выпустила Z890 Taichi Aqua.

По сравнению с обычной Taichi здесь подсистема питания прокачана сразу 33-фазами с током 110 А. Для сравнения, в ASUS ROG Maximus Z790 Extreme присутствует всего 25 фаз, а в MSI MEG Z790 GODLIKE — 28. Для защиты от перегрева столь мощного VRM последний можно подключить к контуру СЖО, которая непременно должна использоваться в высокопроизводительных ПК.

В общем и целом можно сказать, что компания ARSock продолжает уверенно идти в ногу со временем, выводя на рынок передовые модели компьютерных комплектующих. Её решения по совокупности цены и характеристик зачастую опережают предложения от ASUS, MSI и GIGABYTE.

#asrock #lga 1851 #taichi #z890 #core 200 ultra
Источник: youtube.com
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