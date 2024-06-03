Резкий рост капитализации USDe в совокупности с его алгоритмической природой закладывают бомбу замедленного действия на рынке криптовалют

В отличие от традиционного финансового сектора, криптовалютный мир славится высокой волтильностью активов и, как следствие, высоким риском при инвестировании, и особенно при спекуляциях.

Если в первом случае участники рынка хоть как-то защищены от сомнительных схем обогащения на законодательном уровне, то во втором вернуть утраченный капитал практически не представляется возможным.

реклама

В настоящий момент "пирамидальные замашки" неприкрыто демонстрирует алгоритмический стейблкоин Ethena (USDe), стремительно наращивающий свою капитализацию. За сравнительно короткий временной интервал, длиной всего в полгода, объем влитых денежных средств взлетел в 600 раз, с 5 млн до 3 млрд долларов.

Динамика роста опережает таковую у печально известного стейблкоина UST, связанного с монетой Terra (LUNA). Стоимость LUNA два года назад умудрилась в мгновение ока рухнуть с более чем 100$ до 0,0001$, утянув на дно и UST. По всем признакам USDe подозрительно напоминает UST, в частности высоким вознаграждением за стейкинг. Причем, если UST предполагал доход в размере 20% годовых, то на отдельных площадках USDe предлагает уже 35%.

Очевидно, что USDe не обеспечена никакими реальными активами, а её рыночная легитимность базируется исключительно на притоке новых криптоинвесторов и возможна лишь на растущем рынке, который мы можем сейчас наблюдать.

При наступлении медвежьей фазы, например, ожидаемом в скором времени резком падении BTC ниже $50000, алгоритмический стейблкоин USDe определенно столкнется с оттоком финансов, что с высокой долей вероятности может привести к нарушению механизма арбитража и запуску так называемой "спирали смерти" с падением стоимости данной монеты практически до нуля.