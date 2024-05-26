Это позволит увеличить поступления в госбюджет.

В последние несколько лет в нашей стране наблюдается заметный рост реальных располагаемых доходов населения. Однако стоимость товаров и услуг за ними не поспевает, что может вызвать дисбаланс в экономике. Поэтому отовсюду поступают здравые предложения о повышении цен.

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В стороне не осталась и автомобильная промышленность. Мнипромторг поддержал предложение генерального директора АвтоВАЗа Максима Соколова о необходимости увеличить размер утилизационного сбора в 2024 году почти в 2 раза, с 300 до 556 тысяч руб., на модели с объемом от 1 до 2 л. А через 6 лет данная цифра должна вырасти еще в 2,1 раза, до 1,17 млн руб.

Впрочем, владельцы электромобилей, которых становится все больше, также не застрахованы от роста платежей. Сейчас утильсбор на транспортные средства с электроприводом составляет ничтожные 3,4 т. р., но в этом году его предлагают повысить сразу в 324 раза, до 1,1 млн руб., а к 2030 году он должен взлететь в 656 раз от текущего значения, до внушительных 2,23 млн руб.

Соответствующие инициативы уже направлены в Минпромторг, и, как показывает практика, существует тенденция к удовлетворению подобных запросов.

Так или иначе, согласно форсированному сценарию социально-экономического развития, только в следующем году средняя заработная плата в стране может вырасти до 120 тысяч рублей. Таким образом, нельзя исключать, что к концу десятилетия уже повышенный утильсбор придется еще не раз корректировать в сторону увеличения.