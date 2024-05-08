Apple M4 SoC - больше ядер, быстрее GPU, выше энергоэффективность.

Корпорация Apple представила SoC M4, который станет основой для обновленного iPad Pro. Apple M4 построен на той же архитектуре и том же техпроцессе, что и M3, но имеет конфигурацию из 6 производительных и 4 энергоэффективных ядер вместо прежней 4+4.

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Повышение транзисторного бюджета с 25 до 28 млрд единиц не сказалось негативно на энергопотреблении. Наоборот, за счет применения 3-нм дизайна количество потребляемых ватт удалось снизить, что позволило сделать iPad Pro еще тоньше, по всей видимости, за счет более простой системы охлаждения.

Графический процессор в Apple M4 также прокачали, внедрив технологию динамического кэширования, а также аппаратное ускорение трассировки лучей и меш-шейдеров. Теперь игры на iPad Pro станут не только красочнее, но и будут идти еще плавнее. Кроме того, до 4 раз сократилось время рендеринга в таких приложениях, как Octane.

Нейронный процессор отныне может выполнять до 38 млн операций в секунду, что делает его мощнее любого NPU в десктопных ПК. Данное преимущество может понадобиться в том числе для легкого отделения объекта от фона в Final Cut Pro.

За счет использования Apple M4, iPad Pro в 1,5 производительнее предыдущего поколения на Apple M2. Это можно будет заметить, например, при работе со сложными музыкальными файлами в Logic Pro или при добавлении требовательных эффектов к 4K видео в Luma Fusion.

К дополнительным преимуществам нового iPad Pro можно отнести возможность аппаратного декодирования видео AV1, а также значительно возросшую энергоэффективность. Apple утверждает, что по последнему параметру параметру новинка вчетверо превосходит тонкие и легкие ноутбуки.