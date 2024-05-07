Новинка принесет с собой существенный прирост производительности

Все геймерское сообщество замерло в ожидании появления новых графических ускорителей от NVIDIA. Ставший уже традиционным двухлетний период между поколениями подходит к завершению, а значит уже совсем скоро на рынке GPU должна засиять новая звезда.

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По данным источника Moore's Law is Dead в этом году GeForce RTX 4090 снимет с себя корону самой быстрой видеокарты, а новым флагманом станет GeForce RTX 5090, построенная на новейшей архитектуре Blackwell.

Даже если GeForce RTX 5090 временно станет единственным представителем 50-й линейки, её появление позволит больше узнать о новой архитектуре. Это касается как производительности, так и реализации новых функций. Оценка возможностей графического процессора GB202 в сочетании с памятью GDDR7 даст возможность получить примерное представление о потенциале прочих моделей серии.

Эксперты ожидают, что GeForce RTX 5090 установит новый стандарт производительности в топовом сегменте, существенно опередив предшественницу. Ранее издания Techradar, PCGamesN и другие высказывали предположение от 70% приросте скорости в грядущем поколении.

На первых порах NVIDIA может ограничить выпуск новых GPU, чтобы не мешать продажам текущей линейки. Кроме того, бо́льшая часть производственных мощностей может быть отдана под выпуск решений для высокодоходного рынка ИИ. Однако, появление GeForce RTX 5000 на полках магазинов и её дальнейшая экспансия в игровые ПК неизбежна.